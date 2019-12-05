“Coğrafya ve Uygarlık Tarihi” konferansı verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı, konuşmacı olarak Prof. Dr. Emrullah Güney’in katıldığı ‘Coğrafya ve Uygarlık Tarihi’ konulu konferans düzenledi.

Alanın önemli isimlerinden olan Prof. Güney, ilgiyle takip edilen konferansında Sümerlerden Hititlere, Greklerden Romalılara, Latin Amerika ülkelerinden Avustralya’ya, geniş bir tarih aralığında dünya medeniyetlerinin gelişimini ve bu gelişimin coğrafi bağlarını anlattı.

Konferansın sonunda soruları yanıtlayan Prof. Güney, öğrencilere başarılı olmaları için sabırla çalışmalarını ve teknolojik imkanları sonuna kadar kullanmalarını tavsiye etti. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Kılıç’ın davetiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne gelen Prof. Güney’e konferansın sonunda Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

BİLECİK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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