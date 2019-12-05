İl Genel Meclis üyesi Gündüz toprağa verildi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nihat Gündüz, toprağa verildi.

29 Mart yerel seçimlerinde Bilecik’in İnhisar ilçesinden CHP'den İl Genel Meclis üyesi seçilen Nihat Gündüz, beyin kanaması geçirmesi sonucu tedavi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çayköy'de kılınan cenaze namazına Gündüz'ün yakınları, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı ve İnhisar Kaymakam Vekili Murat Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çayköy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gündüz'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

BİLECİK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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