Başkan Yaman’dan 112 Acil Merkezi’ne ziyaret

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaman, 112 Acil Merkezi’nin beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, “Bayırköy beldemizde 1 Aralık 2019 da hizmet vermeye başlayan 112 Acil Merkezi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bölgemiz için önemi gerçekten çok büyük olan bu hizmetin beldemizde kurulmasını sağlayan başta Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİLECİK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.