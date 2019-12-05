Pazaryeri'nde sigara denetimi

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sigara denetimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çapraz denetim çalışması uygulaması ile Pazaryeri ilçesindeki esnaflar da sigara denetimi yapıldı. Yapılan uygulamaya Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü de katılarak iş yerlerinde sigara kullanımı yapılan esnaflar denetlendi. Pazaryeri'ndeki sigara denetimi uygulamasında herhangi bir olumsuz unsura rastlanmazken ilçede denetimlerin yapılmaya devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

BİLECİK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.