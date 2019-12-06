Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor Geçen ay tavuklar, bu ay hindiler telef oldu Hayvanların sahibi Mehmet Gümüştekin: "Kümesimdeki 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu" "Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor Geçen ay tavuklar, bu ay hindiler telef ...

İHA

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir kişinin 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilirken, son olarak başka bir vatandaşın küçükbaş hayvanları da aynı akıbete uğradı.

Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor Geçen ay tavuklar, bu ay hindiler telef oldu Hayvanların sahibi Mehmet Gümüştekin: "Kümesimdeki 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu" "Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu"

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir kişinin 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilirken, son olarak başka bir vatandaşın küçükbaş hayvanları da aynı akıbete uğradı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde başıboş köpekler geçen ay Halil Türk'e ait 38 adet tavuğu telef etmişti. Son olarak aynı köyde ikamet eden Mehmet Gümüştekin'in bahçesinde baktığı hindi ve tavuklar da aç köpekler tarafından telef edildi. Bahçesinde gördüğü manzara karşında şoke olan Gümüştekin, geçen ay komşusunun 38 tavuğunun yine başıboş köpekler tarafından telef edildiğini söyledi. Köyde çocukların okula gidemez duruma geldiğini anlatan Gümüştekin, sözlerine şöyle devam etti;
"Geçen ay köyümüzde sokak köpekleri bir başka kümeste 38 tane tavuğu telef etmiş, bizler de köy halkı olarak yetkililere seslenmiştik. Bu olayın daha köyümüzde izleri silinmemişken bugün de benim bahçemdeki çitleri kıran 5 köpeği hindi ve tavuklarımı yerken yakaladım. Köpeklerden 4'ü beni görünce hemen kaçarken, birisi beni gördüğü halde hindileri yemeye devam ediyordu. Bu olay benim kümesimde ilk yaşanmıyor, daha önce de komşumun 38 tavuğu yine sokak köpekleri tarafından telef edilmişti. Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu? Bugün benim kümesinden 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu. Yetkililer sesimizi duymazsa köyümüzde hayvan besleyemeyecek hale geleceğiz."

BİLECİK

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Şentürk, 106 yaşındaki asırlık çınarı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şentürk, 106 yaşındaki asırlık çınarı ziyaret ...
Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı
YEREL HABERLER Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden ...
‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği’ adlı konferans verildi
YEREL HABERLER ‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği’ adlı konferans verildi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Abant'ta rakip Küçükelmalı Köyü’nde bulunan gölet ve mesire alanı doğası ile gelenleri kendisine hayran bırakıyor Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: “Haftalık 4 bin kişi olan ziyaretçi turist sayısını yukarıya taşıyacağız”
YEREL HABERLER Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Abant'ta ...
Bilecik'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Mutlu kadın umutlu gelecek yetiştirir
YEREL HABERLER Mutlu kadın umutlu gelecek yetiştirir
Yakalanarak adalete teslim edildi
YEREL HABERLER Yakalanarak adalete teslim edildi
Bilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetim
YEREL HABERLER Bilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetim
Pazaryeri Belediye Meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediye Meclisi toplantısı
Denetimdeki zabıtaları şok eden görüntüler İnsan sağlığını hiçe sayan esnafa ceza kesildi, iş yeri mühürlendi Zabıta ekipleri fast food işletmesinde hangi dolabı açsa fare pisliğine denk geldi
YEREL HABERLER Denetimdeki zabıtaları şok eden görüntüler İnsan ...
Pazaryeri'nde sigara denetimi
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde sigara denetimi
BİDOS üniversite öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER BİDOS üniversite öğrencileri ile buluştu
Başkan Yaman’dan 112 Acil Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yaman’dan 112 Acil Merkezi’ne ziyaret
'Cağ kebabının anavatanı neresi' tartışması Yusufelili usta Bilecik'ten Erzurumlulara meydan okudu Kayseri ve Kastamonu arasında pastırma tartışmasına çağ kebabı da eklendi Artvinliler cağ kebabın doğduğu yer ve en iyi kendilerinin yaptığı iddia ettiler Cağ kebap satıcı Murat Baytar, "Bilecik'te Erzurumlulara meydan okuyorum" "Cağ kebap Yusufeli'ne aittir, ama patentini Erzurum almış" "Bizim cağ kebabımız daha güzel, çünkü kuzularımız 12 ay otluyor"
YEREL HABERLER 'Cağ kebabının anavatanı neresi' ...
Atatürk’ün Bilecik’e gelişinin 99.yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Bilecik’e gelişinin 99.yıl dönümü kutlandı
İl Genel Meclis üyesi Gündüz toprağa verildi
YEREL HABERLER İl Genel Meclis üyesi Gündüz toprağa verildi
Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği’nden konferans
YEREL HABERLER Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği’nden konferans
“Coğrafya ve Uygarlık Tarihi” konferansı verildi
YEREL HABERLER “Coğrafya ve Uygarlık Tarihi” konferansı verildi
Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Bilecik'te 7 gün önce kaybolan kız Adana'da bulundu
YEREL HABERLER Bilecik'te 7 gün önce kaybolan kız Adana'da bulundu
Bilecik'te Karadeniz rüzgârı esti 6 buçuk kiloluk dev ekmek Karadeniz Günleri'nin ilgi odağı oldu Karadeniz'in tüm lezzetleri Bilecik'e geldi Karadeniz Konfederasyonu İcra Kurulu Başkanı Rüştü Görenli, "5 bin kişiye burada hamsi dağıtacağız" Trabzon Vakfıkebir ekmeği satıcısı Muharrem Demir; "6 buçuk kilo ağırlığındaki ekmeği kesip kiloyla satıyoruz"
YEREL HABERLER Bilecik'te Karadeniz rüzgârı esti 6 buçuk kiloluk dev ...
Arkadaşlarının güveninin kötüye kullandılar Çıkmaz sokağa girince kıskıvrak yakalandılar
YEREL HABERLER Arkadaşlarının güveninin kötüye kullandılar Çıkmaz ...
Bilecik Belediyesinden özel çocuklara bisiklet hediyesi
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinden özel çocuklara bisiklet ...
İl Özel İdaresi'nin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon lira
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi'nin 2020 mali yılı bütçesi 56 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X