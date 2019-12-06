Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor Geçen ay tavuklar, bu ay hindiler telef oldu Hayvanların sahibi Mehmet Gümüştekin: "Kümesimdeki 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu" "Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu"

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir kişinin 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilirken, son olarak başka bir vatandaşın küçükbaş hayvanları da aynı akıbete uğradı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde başıboş köpekler geçen ay Halil Türk'e ait 38 adet tavuğu telef etmişti. Son olarak aynı köyde ikamet eden Mehmet Gümüştekin'in bahçesinde baktığı hindi ve tavuklar da aç köpekler tarafından telef edildi. Bahçesinde gördüğü manzara karşında şoke olan Gümüştekin, geçen ay komşusunun 38 tavuğunun yine başıboş köpekler tarafından telef edildiğini söyledi. Köyde çocukların okula gidemez duruma geldiğini anlatan Gümüştekin, sözlerine şöyle devam etti;

"Geçen ay köyümüzde sokak köpekleri bir başka kümeste 38 tane tavuğu telef etmiş, bizler de köy halkı olarak yetkililere seslenmiştik. Bu olayın daha köyümüzde izleri silinmemişken bugün de benim bahçemdeki çitleri kıran 5 köpeği hindi ve tavuklarımı yerken yakaladım. Köpeklerden 4'ü beni görünce hemen kaçarken, birisi beni gördüğü halde hindileri yemeye devam ediyordu. Bu olay benim kümesimde ilk yaşanmıyor, daha önce de komşumun 38 tavuğu yine sokak köpekleri tarafından telef edilmişti. Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu? Bugün benim kümesinden 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu. Yetkililer sesimizi duymazsa köyümüzde hayvan besleyemeyecek hale geleceğiz."

BİLECİK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.