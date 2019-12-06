‘Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği’ adlı konferans verildi

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 85. yıl dönümünde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ile İdealist Türk Kadınları Kulübü tarafından ‘KadınErkek Fırsat Eşitliği’ konulu konferans düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’nın da dinlediği konferansa konuşmacı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yasama Uzmanı ve KadınErkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Avukat Gökalp İzmir katıldı.

Konferansında KEFEK’in kuruluş misyonu, amaçları, görev ve yetkileriyle ilgili bilgiler veren İzmir, 2009 yılında kurulan Kurumun bugüne kadar ele aldığı hukuki konuları örnekleriyle dinleyicilerle paylaştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?’ sözünü hatırlatan İzmir, toplumların gelişmişlik seviyelerinin kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki varlıklarıyla doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Av. Gökalp İzmir’e konferansın sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya tarafından teşekkür belgesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut tarafından Üniversitenin anı tabağı hediye edildi.

BİLECİK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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