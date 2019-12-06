Vali Şentürk, 106 yaşındaki asırlık çınarı ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Bilecik'te göreve başladığı günden bugüne, kurduğu diyaloglar ile kentin sorunlarını tespit edip, çözme çabası içinde olan Vali Şentürk, devletin çocuğundan, yaşlısına her kesimden vatandaşının yanında olduğunu gösteriyor. Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Köy Muhtarı Adem Karagöz ile birlikte Fıranlar köyünde yaşayan 106 yaşındaki Süleyman Köroğlu’na özel ziyarette bulundu.

Asırlık Süleyman Köroğlu’na sağlık dileklerini ileten Vali Şentürk, asırlık çınarın yaşlılığından ve ayaklarındaki rahatsızlığından dolayı ayağa kalkamadığını ancak hafızasının hala yerinde olduğunu gözlemlediğini söyledi. Burada bir açıklamada bulunan Vali Şentürk, “Allah dedemize sağlıklı ömürler versin. Yaşlılığa bağlı ayaklarındaki rahatsızlıktan başka bir rahatsızlığı bulunmuyor. Tarihe tanıklık etmiş Süleyman dedemizi ziyaret ettik. İleri yaşlarına rağmen büyükleri ile ilgilenip her türlü bakımını yakinen temin eden aile üyelerini tebrik ediyorum. Hepimiz ne zaman ne olacağımızı bilemeyiz. Aile büyüklerini ziyaret etmek, onların gönüllerini almak bizlere ve yakınlarına huzur verir. Bilecik'te 100 yaşının üstünde yaşayan vatandaşlarımız var. Onların dualarını almak bizim vazifemiz, onların emeği var” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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