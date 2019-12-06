Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Bilecik’in Bayırköy beldesindeki gazilere madalyaları ve beratları verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimizden merhum Nurettin Pire’nin eşi Şerife Pire teyzemize ve Hasan Yavuz amcamıza gazilik madalyalarını ve beratlarını Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hatice Dost ile birlikte takdim ettik. Bizleri evlerinde sıcak bir şekilde ağırlayan her iki aileye de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİLECİK 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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