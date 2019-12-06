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Belediye Meclisinde "Meclisi kim yönetecek" tartışması Başkan Vekili Tuzak'tan bu yönetimin adil ...

İHA

Bilecik Belediye Meclisi Aralık ayı 2'inci birleşiminde meclisi kim yönetecek polemiği yaşanırken, bu yönetimin adil olmadığını söyleyen MHP'li üyeye başkan vekilinden "Beni niye layık görmediniz" cevabı geldi.

Belediye Meclisinde "Meclisi kim yönetecek" tartışması Başkan Vekili Tuzak'tan bu yönetimin adil olmadığını söyleyen MHP'li üyeye "Beni niye layık görmediniz" cevabı

Bilecik Belediye Meclisi Aralık ayı 2'inci birleşiminde meclisi kim yönetecek polemiği yaşanırken, bu yönetimin adil olmadığını söyleyen MHP'li üyeye başkan vekilinden "Beni niye layık görmediniz" cevabı geldi.
Bilecik Belediyesi Aralık ayı 2'inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak başkanlığında yapıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yurt dışında olması sebebiyle meclisin 1'inci Başkan Vekili Sadık Kaya'nın yönetmesini bekliyordu. Sadık Kaya toplantıya katılmaması sonrası gözler 2'inci Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun çevrildi. Meclis başlayınca karşılarında Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak'ı gören MHP'li ve AK Partili üyeler şaşkınlık yaşadı. Bu duruma MHP'li meclis üyeleri itiraz ederken, bu başkanlığın etik olmadığı söylediler. Bunun üzerine belediye çalışanı bir birim müdürüne söz veren Semih Tuzak, bu durumu açıklamasını istedi. Birim müdürü Belediye Kanunu'nun bir maddesi okurken, MHP'li üye bu maddenin olmadığını, okuduğu maddenin belediye başkanı olmadığı zaman belediye başkan görevine vekâlet bıraktığı birinin bakacağı, meclisi başkan vekillerinin yöneteceğini ve bunun kanunda olduğu söyledi. Bunun üzerine söz alan Semih Tuzak, "Beni niye layık görmediniz" cevabını vererek, "İtirazları gerekli mercilere yapabilirsiniz" diyerek meclisi başlattı.

Meclis maddeleri
Meclisin 1'inci gündem maddesi olan İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye olunması konusunda plan ve bütçe komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oy birliği ile Ocak ayı meclisinde görüşülmesine havale edildi. Meclisin ikinci gündem maddesi olan kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifinin ortaklık pay adedinin ve değerinin belirlenmesi konusunda plan ve bütçe komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oy birliği Ocak ayı meclisinde görüşülmesine havale edildi. Gündemin son maddesi olan Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi 324 ada 60 parsel numaralı imar adasında 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin imar komisyonundan gelen raporun görüşülmesi oy birliği ile Ocak ayı meclisinde görüşülmesine havale edildi.

BİLECİK

06 Aralık 2019 Cuma

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