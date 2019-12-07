Bu ağacı görenler şaşırıyor İlçe halkından Tuncay Erik: "Bu tür ağaçların koruma altına alınmasını istiyoruz"

Bilecik'te bulunan gövdesinin büyüklüğü ile dikkat çeken 9 metre çapındaki ağacın, bin yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik köy Kuleler mevkisinde bulunan çapının 9 metre olduğu Çınar ağacının bin yıllık olduğu düşünülüyor. Ağacın Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlileri gördüğü anlatan ilçe halkından Tuncay Erik, "Çünkü bu çınar ağacı Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devletinin ordu geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor. Bu ağacın yaklaşık bin yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Ben ilk defa bu kadar çap olarak büyük bir ağaç gördüm. Bizler yaptığımız araştırmalarda bir ağacın bu hale gelmesinde 700 ile bin yıllık bir süreç içinde geldiğini öğrendik. İlimiz ve ilçemizdeki bu tür ağaçların yaşlarının araştırılıp, bu tür ağaçların koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

BİLECİK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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