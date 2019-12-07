CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday Melih Karaçam: "Kazanan CHP olacak"

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesi başkanlığa aday olay Melih Karaçam, " Doğup büyüdüğüm bu şehre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olan Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkanın aday olmayacağını açıklaması üzerine ilk aday Melih Karaçam oldu. Adaylığını CHP Bilecik İl Başkanlığı kalabalık bir katılım ile açıklayan Karaçam, "Hepinizin yakinen bildiği gibi gençlik kollarından gelerek örgüt tozu yutmuş mücadelenin her safhasından görevden kaçmamış bir evladınızım. Doğup büyüdüğüm bu şehre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olan Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin teminatı kadın erkek eşitliğinin sigortası 96 yıldır her türlü zorluğa rağmen dimdik ayakta duran evim dediğim Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Gençlik Kolları görevinde 2 dönem Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde ve Merkez İlçe Sekreterliği ile İlçe Başkan Vekilliği görevlerinde bilfiil bulundum.Bu görevleri icra ederken parti büyüklerimin bilgi ve tecrübeleri halkımızın talep ve istekleri benim en büyük yol haritam oldu.Bu yolda, parti içindeki tüm kırgınlıkları gidermek ve tek yürek olmak için. İçe dönük değil dışa dönük halkın içinde halkla omuz omuza ve güçlü bir örgüt inşa etmek için. Kadınlarımızı ve gençlerimizi siyasette daha etkin ve önemli bir yere taşımak için. Yerelde iktidar olan partimizi genelde de iktidara taşımak için. Parti büyüklerimizin Cumhuriyet Halk Partimize gönül vermiş yoldaşlarımızın görüş ve önerileri ile bu noktaya geldik" dedi.

"Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır"

Karaçam açıklamasında, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve delegasyonunun bu evladına sahip çıkacağından hiçbir şüphem yoktur. Bu duygu ve görüşlerle 29 Aralık’ da yapılacak olan 37’inci Olağan Merkez İlçe Kongresinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığına adayım.Cumhuriyet Halk Partililer; az önce belirtmiş olduğum maddeler benim ve ekibimin anayasasıdır. Olmazsa olmaz ilkelerimizdir.Merkez İlçe Kongremizin şehrimize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu kongre sürecinde kaybeden yok, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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