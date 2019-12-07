Bilecikspor farklı kazandı Bilecikspor: 4 - Osmaneli Gençlerbirliği: 1

Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından Bilecikspor, 12. haftada seyircisi önünde Osmaneli Gençlerbirliği'ni 41 yenerek rahat kazanırken, son 3 haftada rakip filelere 16 kez havalandırdı.

Bilecik 1. Amatör Lig 12. haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecikspor Osmaneli Gençlerbirliğispor müsabakasını ev sahibi ekip 41 kazandı. Maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliğispor, müsabakanın 5. dakikasında Ahmet Bal ile 10 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Bilecikspor, müsabakanın 19. dakikasında gelişen bir atakta Osmaneli Gençlerbirliğisporlu oyuncu topu kendi filelere göndermesi sonucu durum 11 oldu. Müsabakanın 23. dakikasında Bilecikspor'un golcüsü Selami Demir durumu 21'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya iyi başlayan Bilecikspor maçın 50. dakikasında Selami Demir ile durumu 31'e getirdi. Maçın 75. dakikasında yine sahneye çıkan Selami Demir, kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecikspor müsabakayı 41 kazandı.

Bu galibiyet sonrası puanını 27'ye çıkarırken, Osmaneli Gençlerbirliğispor 19 puanda kaldı.

BİLECİK 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

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