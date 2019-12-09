Osmaneli Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi Türkiye Kooperatifler Fuarı’na “Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi" olarak katıldı.

Osmaneli Belediyesi olarak üretmeye başladığı yöresel ürünleri daha yukarılara çekmek ve pazarlama, satış kabiliyetlerini geliştirmek üzere kısa süre önce kurulan “Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi” Ankara'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarına katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini kurmaktan ve faaliyetlerini organize etmekle yine örnek bir projemizi devreye koyduk. Kadın girişimcilerimiz faaliyetlerini bu kooperatifle çok daha etkin yapabilecekler. Ürettikleri yöresel ürünlerin satışını ve pazarlamasını yapabilecekler. Kadın girişimcilerimize verdiği destekler ve Osmaneli tarımına yönelik ilgisi ve yardımları için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'a, Bilecik Ticaret İl Müdürümüz Şinasi Balta'ya ve İl Tarım Müdürümüze Necmettin Yoldaş'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİLECİK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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