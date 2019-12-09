Osmaneli’nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı

Boğaziçi Treni, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden ilk yolcu taşımacılığına başladı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “YHT Hattında BilecikBozüyük ve KaracamSapanca arasındaki çalışmalar tamamlanıp eski hattan YHT’nin kendi hattına geçmesiyle birlikte Osmaneli'nde duran tren sayısı eskisinden çok daha fazla olacak. Bunu Osmaneli Belediyesi olarak sürekli gündemde tutuyoruz ve takip ediyoruz. Yine iki üç yıl içinde tamamlanması gündemde olan OsmaneliYenişehirBursa YHT Hattı'nın devreye girmesi ile birlikte Osmaneli halkı YHT’den de yararlanacak. Osmaneli ulaşımdaki yatırımlar sonucunda lojistik merkezi olacak” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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