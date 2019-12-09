Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın ilk yarısında zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazanması bildi.

Bilecik 1. Amatör Lig 12'inci haftasında Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor Vezirhanspor müsabakası ev sahibi ekip 30 kazandı. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı 00'lık skorla bitti. İkinci yarıya taraftarın desteği ile bakılı başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın 65'inci dakikasında Utkan Kapanca ile 10 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra takımın golcüsü Celal Daş durumu 20'a getirdi. Maçın 86'ıncı dakikasında Atılhan Gür müsabakanın sonucu belirlerken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 30 kazandı. Bu galibiyetle 31 ulaşan 1308 Osmaneli Belediyespor ligde liderliğini korurken, Vezirhanspor 6 puanda kaldı.

"Dostça bir müsabaka oldu"

Maç sonunda 2 takımı da tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyesporumuz kendi evinde oynadığı müsabakada Vezirhanspor'u yenerek son haftaya lider girdi.Centilmence gecen maçta Vezirhanspor'u kutluyor,s onraki maçlarda başarılar diliyoruz.Sonuçta spor kardeşlik ve dostluktur. İlk yarının son maçında kardeş takımımız Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile karşılaşacağız. Bu maça gençlerimizi, ailelerini kısacası tüm Osmaneli halkını davet ediyorum" dedi.

BİLECİK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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