İstiridye mantarına ilgi büyük

Bilecik’te köylüler tarafından toplanan istiridye mantarları pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.

Bilecik Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda tezgahlarda yerini alan mantarlarının kilosu 12 ile 15 lira arasında satışı yapılıyor. Mantar satıcısı Sefa Atay, “Mantarlarımız Bilecik’ in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünden ve Antalya Korkuteli’nden geliyor. Aslında bunun başlangıç yeri Bilecik’in Gölpazarı ilçesidir. Ama işi beceremeyince Antalya Korkuteli’ne taşıdılar. Halkın talebi çok iyi. Mantarın sadece zararsız 23 çeşidi tezgahlarda yer alıyor. Aralık ayı olmasına rağmen halen tezgahlarda yerini koruyor” dedi.

BİLECİK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

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