Sebze yüklü tır devrildi; 1 yaralı Bozüyük’ten Bursa yönüne çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Devrilen tır nedeniyle çevre yolu kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında Eskişehir’den Bursa istikametine gitmekte olan Hasan D. idaresindeki 07 HIV 86 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken Bozüyük’ten Bursa yönüne çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulunmaları sonrasında trafik akışı Bilecikİstanbul bağlantı yolu üzerinden Bursa istikametine yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları ile birlikte devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından çevre yolunda ulaşım normale döndü.

Diğer taraftan Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi belirtildi.

BİLECİK 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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