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Halil amca tavukları için günlerdir gözyaşı döküyor Pazaryeri ilçesinde köpekler tarafından 51 ...

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 51 tavuğu köpekler tarafından öldürüldüğü için büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşı döktüğünü söyleyen 86 yaşındaki Halil amcanın tek isteği yeniden tavuk alarak yumurta üretmek.

Halil amca tavukları için günlerdir gözyaşı döküyor Pazaryeri ilçesinde köpekler tarafından 51 tavuğu öldürülen Halil Türk’ün gözyaşı dinmiyor Otlasınlar diye bahçeye saldığı tavukları 5 köpek tarafından öldürülen Halil Türk: “Tek isteği yeniden tavuk alarak yumurta üretmek”

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 51 tavuğu köpekler tarafından öldürüldüğü için büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşı döktüğünü söyleyen 86 yaşındaki Halil amcanın tek isteği yeniden tavuk alarak yumurta üretmek.
Pazaryeri ilçesi Kınık Mahallesinde yaşayan Halil Türk’ün onlarca tavuğu 5 köpek tarafından telef edildi. Tavukları arkasından günlerdir ağlayan Halil amcanın geçim kaynağı olan yumurta satışı da bu nedenle durdu. Yeni tavuk alacak parası da olmayan Türk, tavukları aklına geldikçe gözyaşlarına hâkim olamıyor. Elinde kalan 20 tavuğa bakarak kendini teselli eden Halil amca, yaklaşık 2 bin lira bir maliyetle yeniden yumurta satışı yapabileceği tavukları almak için yardım bekliyor.
Yaşadıkları olayı anlatan Halil Türk, “Benim tavuklarım organikti. Seksen tane tavuğum vardı. Bahçeye bırakıyordum tavuklara. 11 senedir tavukçuluk yapıyorum. Geçen cuma günü eve gelip otlasınlar diye tavukları bahçeye saldım. O arada 5 köpek girmiş ve tavukları parçalamışlar. Komşular haber verdi biz duymadık. Geldik parçalamışlar. 51 tavuğum öldü bu yüzden” dedi.
“Hiç bu kadar üzülmemiştim”
Daha önce çok yüksek paralar kaybettiğini anlatan Türk, tavuklarına üzüldüğünü kadar başka bir şeye üzülmediğini söyledi. Günlerdir gözyaşlarına hâkim olamayan yaşlı adam konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Ekmek su içmedik. Gece gündüz ağladık. Nasıl ağlamazsın ya servetim gitti. Serveti de boş ver toplamı 2 bin lira. Benim çok servetim gitti. Neler gitti benim elimden ama bu kadar üzülmemiştim. Ben tavuk istedim başka bir şey istemedim. Çuvallarım yem dolu. 2 bin liralık yem aldım. Bin lirasını da borç olarak aldım. Çok ağladım. Bütün Bozüyük’te her şeyim gitti. Ama Rabbime şükrettim.”

BİLECİK

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:06
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