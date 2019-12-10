Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı Polis aracına çarpan otomobilin sürücü ehliyetsiz çıktı

Bilecik'te "Dur" ihtarına uymayarak ortalığı adeta birbirine katan ve bir de polis aracı ile çarpışan aracın sürücünün ehliyetsiz olduğu, otomobilin ruhsatında da araçta olmadığı ortaya çıktı.

İddialara göre; Bilecik'te bir polis noktasındaki trafik ekiplerinin "Dur" ihtiyarına uymayan 26 B 0298 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Bedir, kent merkezinde izini kaybettirdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis noktasındaki ekiplerinin telsizden plakasını anons geçtiği araca Bilecik Eskişehir çevre yolunda denk geldi. Durması yönünde anons yapan ekiplere sürücü uymadı ve önüne geçen polis aracına da çarparak Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru gitti. Sürdürülen takip sonucu otomobil 3 kilometre sonra ele geçirildi. Sürücü İbrahim Bedir ile aracın içinde bulunan küçük yaşta bir kişi ekipler tarafından kelepçe katılarak gözaltına alındı. Şüpheliler, olayın yaşandığı yer jandarma bölgesi olduğundan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan yaşanan kovalamaca sonucu iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan otomobilin ruhsatında da araçta olmadığı öğrenildi.

BİLECİK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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