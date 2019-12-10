Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Gözlem İstasyonu Protokolü” imzalandı

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.

Kurulacak istasyonla, meteorolojik bilgilerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere web üzerinden ulaştırılması sağlanacak. Üniversite, istasyon için MGM’ye 5x5 metre boyutlarında etrafı açık bir gözlem alanı tahsis edecek.

BİLECİK 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.