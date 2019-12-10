Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Gözlem İstasyonu Protokolü” imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Gözlem İstasyonu Protokolü” imzalandı

İHA

Şeyh Edebali Üniversitesi’nde “Gözlem İstasyonu Protokolü” imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.
Kurulacak istasyonla, meteorolojik bilgilerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere web üzerinden ulaştırılması sağlanacak. Üniversite, istasyon için MGM’ye 5x5 metre boyutlarında etrafı açık bir gözlem alanı tahsis edecek.

BİLECİK

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı Polis aracına çarpan otomobilin sürücü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı ...
Görme engelli genç 35 kilometre pedal çevirdi "Engelsiz Özgür Pedal" projesi kapsamında görme engelli genç bir arkadaşı ile pedal çevirdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Engelsiz yaşamı Bilecik’in her alanına ulaştıracağız" Görme engelli İsmail Özden; "Artık engelliler yaşamın her alanında olacak’’
YEREL HABERLER Görme engelli genç 35 kilometre pedal ...
Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak yasak
YEREL HABERLER Pelitözü Gölet çevresinde artık izinsiz çadır kurmak ...
İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinden Vali Şentürk’e ziyaret
YEREL HABERLER İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinden Vali Şentürk’e ...
Engelli genç hayalini kurduğu klibi çekti Tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden 14 yaşındaki Abdullah Umut Şirin; "Bu klipi benim gibi engelli olan arkadaşlarıma armağan ediyorum" "Hayata küsmesinler, hayallerinin peşine gitsinler"
YEREL HABERLER Engelli genç hayalini kurduğu klibi çekti Tekerlekli ...
İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık
YEREL HABERLER İl Müdürü uyardı, son gün 16 Aralık
Personellere ilk yardımcı sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Personellere ilk yardımcı sertifikaları verildi
Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı
Bilecik Brüksel’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Bilecik Brüksel’de tanıtıldı
“Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı” konulu konferans
YEREL HABERLER “Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin ...
Halil amca tavukları için günlerdir gözyaşı döküyor Pazaryeri ilçesinde köpekler tarafından 51 tavuğu öldürülen Halil Türk’ün gözyaşı dinmiyor Otlasınlar diye bahçeye saldığı tavukları 5 köpek tarafından öldürülen Halil Türk: “Tek isteği yeniden tavuk alarak yumurta üretmek”
YEREL HABERLER Halil amca tavukları için günlerdir gözyaşı ...
Parası olmayana çay ücretsiz
YEREL HABERLER Parası olmayana çay ücretsiz
Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil istinat duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, otomobil ...
Ünlü sihirbaz: "Sihir diye bir şey yok, her gösterinin bir yöntemi var"
YEREL HABERLER Ünlü sihirbaz: "Sihir diye bir şey yok, her ...
Bilecik’te çöp sorunu çözülecek Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Atık sahasını yeşillendirerek doğaya kazandıracağız”
YEREL HABERLER Bilecik’te çöp sorunu çözülecek Bilecik Belediye ...
Tedavi edilen atmaca doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen atmaca doğaya salındı
Başkan Tekin’in 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tekin’in 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Sebze yüklü tır devrildi; 1 yaralı Bozüyük’ten Bursa yönüne çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Sebze yüklü tır devrildi; 1 yaralı Bozüyük’ten Bursa ...
İstiridye mantarına ilgi büyük
YEREL HABERLER İstiridye mantarına ilgi büyük
Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda Bilecik'ten ilk yolcuları alan Boğaziçi Ekspresi Ankara'ya gitti
YEREL HABERLER Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda Bilecik'ten ilk ...
Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı
YEREL HABERLER Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı ...
Bayırköyspor zorlu maçı kazanması bildi Bayırköyspor:1 İçköyspor:0
YEREL HABERLER Bayırköyspor zorlu maçı kazanması ...
Bayırköy’de delege seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bayırköy’de delege seçimleri yapıldı
Osmaneli’nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı
YEREL HABERLER Osmaneli’nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X