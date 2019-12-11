Hem işgal etti hem de ceza yazan zabıtayla tartıştı Kaldırıma ve dükkânın önüne malzeme koyan esnafa 153 TL ceza kesildi

Bilecik'te kaldırım işgali yaptığı için para cezası kesilen dükkân sahibinin zabıtaya güçlük çıkarması üzerine olaya polis müdahale etti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde bir işyerine Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha önce bir ihbar üzerine kaldırım işgalini nedeniyle 153 TL para cezası kesti. Dün de bir vatandaşın şikâyeti üzerine gece 20.00 sularında dükkana giden zabıtalar işyeri sahibinin kaldırıma vatandaşlarının geçemeyeceği şekilde malzemelerini koyduğu gördü. İşyeri sahibine 153 TL ceza kesen esnaf Sezai Demir ile zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Ceza sonrası bunu ispatlamak için kaldırımdaki malzemelerin fotoğraflarını çeken zabıtaya bağırmaya başlayan iş yeri sahibinin bu tavrı sonra zabıtalar 155 arayarak polis çağırdılar. Polisi gören işyeri sahibi sakinleşirken, trafik ekiplerinin dükkân önüne malzeme koymak kaydıyla araçları park ettirmeyen işyeri sahibine herhangi bir ceza kesip kesmediği öğrenilemedi.

BİLECİK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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