AK Parti İl Başkanı Karabıyık’dan Bakan Dönmez'e teşekkür

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım temaslarda bulunmak gittiği Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yapılması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için izinin çıkmasının ardından soluğu Ankara'da aldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile birlikte Bilecikli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret eden ikiliye Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'da eşlik etti. Bakan Dönmez'in memleketine ve ülkeye sayısız hizmetler ile göğüslerinin kabarttığı belirten Karabıyık, "Gölpazarı ilçemiz ve ilimiz adına çok önemli olan Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşuna ilişkin onay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere

emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bakanımıza misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

BİLECİK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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