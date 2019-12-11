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İmzalar atıldı, o fabrika için işçi alımına başlanıyor Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye ...

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 yıl önce kapanan, faaliyette bulunduğu zaman yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikaya yeniden işçi alımına başlanıyor.

İmzalar atıldı, o fabrika için işçi alımına başlanıyor Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Fabrika yönetimi İŞKUR ile yaptığı protokol ile yakında işçi alımına başlayacak"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 3 yıl önce kapanan, faaliyette bulunduğu zaman yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikaya yeniden işçi alımına başlanıyor.
Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya 9 ay önce satılmıştı. Bu süre zarfında yenilenen fabrikada incelemede bulunan Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan inceleme ardından bir açıklama yapan Başkan Tekin, fabrika yönetimi ile İŞKUR arasında yapılan protokol ile yakında fabrikaya işçi alımının başlanacağını belirterek, "İlçemizde tekrar faaliyete geçecek olan seramik fabrikası üretim yapmaya hazır. Açılan fabrikamız ilçemizde bir nebze de olsa işsizlik sorununa çözüm olacak. Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemize ve ilçemize gelen yatırımcılara Pazaryeri Belediyesi olarak desteğimiz vereceğiz. Faaliyete girecek olan seramik fabrikamız ilçemize hayırlı oldun" dedi.

BİLECİK

11 Aralık 2019 Çarşamba

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