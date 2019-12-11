Gölpazarı’nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı

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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı.

Yapılan toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve parti üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, “İl Başkanlığı olarak organize ettiğimiz Yerel Yönetimler Çalıştayımızı Gölpazarı ilçemizde, AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker’ in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bilgi ve birikimlerini aktaran milletvekilimiz İlyas Şeker’e katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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