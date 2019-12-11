Üniversite öğrencileri Bilecik'in köylerini tanıdı

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Bilecik'te eğitim gören üniversite öğrencileri Bilecik'in köylerini tanıma imkanı bulurken, gördükleri muhteşem manzaralar karşısında hayranlıklarını dile getirdiler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şeyh Edebali Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencileri merkeze bağlı Ayvacık, Çavuşköy, Kınık ve Okluca Köylerini gezi düzenledi. Yurt Müdürü Lüfti Akyüz eşliğinde 4 köyün görünmeyen değer yerlerini gezen öğrenciler köylere hayran kaldılar. Köyleri tanıyan öğrenciler temiz hava da spor yaparken, Bilecik'in diğer köylerinin gezmek istediklerini belirttiler.

Öte yandan 26 öğrencinin katıldığı gezi sonundan öğrenciler kendilerine bu fırsatı kendilerine veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler.

BİLECİK 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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