Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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Bilecik'te kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Muhammet Hanifi Bakır idaresindeki 11 RB 694 plaka otomobil ile karşı istikametten gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Halil Araz (18) yönetimindeki 11 AAE 305 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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