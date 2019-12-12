6K Akıllı Duraklarda temizlik çalışması

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Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün 6 K Akıllı Duraklarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla Bilecik'in genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ek olarak 6K Akıllı Duraklarda kapsamlı temizlik çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan, Orhangazi Mahallesi’nden Pelitözü Mahallesine kadar 15 ayrı 6K Akıllı Duraklarda gerçekleştirilen temizlik çalışmasının belirli dönemlerde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

BİLECİK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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