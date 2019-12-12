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Vali Şentürk, “Bilecik'in her karış toprağını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" Bilecik ...

İHA

Vali Şentürk, “Bilecik'in her karış toprağını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Her köyümüzün ayrı zenginliği var” “Bilecik 26 milyonluk pazara sahip”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, turizmden ekonomiye her alanda kenti daha iyi noktaya taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Vali Şentürk, Yeniköy Hayme Ana Otağı'nda tarımsal çalışmalarla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tarımsal çalışmalar başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, çalışmaların Bilecikliler tarafından sahiplenilmesini istedi. Vali Şentürk, Bilecik'in 7 ilçe ve 3 belde ile birlikte 245 köyünün ayrı bir zenginliğinin bulunduğunu ve bu zenginliklerin her karış toprağını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek şunları söyledi;

“Her köyümüzün ayrı zenginliği var”
“Tarımsal faaliyetlerde hedeflere ulaşmak için tarım teşkilatımız çalışıyor. Bazen emekliyorlar, bazen yürüyorlar, bazen koşuyorlar ama mutlaka o hedefe ulaşma gayreti içindeler. Her türlü faaliyetimizin arkasında eğitim vardır. Çocuklara, gençlere eğitici bir mesaj verebilme gayretimiz var. Zaman, zaman hafta sonları köylerimizi, dağlarımızı ve ovalarımızı dolaşıyoruz. Bu vesile ile doğal imkân ve kabiliyetlerimizi daha yakinen tanıma ve takip edebilme fırsatı buluyoruz. Her köyümüzün ayrı güzelliğinin ve zenginliğinin olduğunu biliyoruz. Ceviz projesi ile bin 709 aileye 170 bin fidan dağıtıldı. Göçten boşalan köylere dönüş için yaygın bir proje. Türkiye'de de uygulanabilir proje. Gurbete çıkanların yeniden topraklarıyla buluşmaları için önemli. İstanbul'daki hemşehrimiz köyde atıl kalan arazisine ceviz dikmek suretiyle yılın belirli dönemlerinde köyüne gelecek. Hem köyünü ziyaret edecek hem de ekonomik gelir elde edecek. Sosyal boyutu da ayrı bir kazanç olacak. 170 bin ceviz fidanının 810 yıllık süreçte bize getireceği yıllık 150200 milyon liradır. Köy yollarının ağaçlandırılması köy tüzel kişiliğine ait bahçelerin meyve bahçesi olması için çalışma yaptık. 3 bin fidan diktik. Yol boylarını ağaçlandırdık. Gittik baktık çok önemli bir kısmı kurumuş, sahipsiz kalmış. Muhtarlarımızın biraz özen göstermesi gerekiyor. Kış mevsiminde de yine proje bazlı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her konuda İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimiz desteğini sağlıyor. Kurumların birbirini takviyesi bizim için önemli. Çünkü o zaman paraya ihtiyacımız olmuyor. İşi yapmaya gönlünüz olsun yeter ki parada bulunur imkân da bulunur.”

“Bilecik 26 milyonluk pazara sahip”
Vali Şentürk, Bilecik'in, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin sığındığı, yoğunluktan gelip dinleneceği ve her şeyin doğalını, uygun fiyatlı olanını, bozulmamışını bulabileceği yer olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet gösteriyorlar ama kent de bu anlamda bilinçlenmeli ve yaptığı işi nitelikli yapmalı. Kaliteyi ortaya koyduğunuz zaman buraya geleceklerdir. Dolayısıyla Bilecik'in pazarı da böyle zengin pazar olsun istiyoruz. Bozüyük'ten, Osmaneli'ne kadar olan ana yol güzergâhı üzerinde çiftçilerimizin ürettiği ürünleri doğrudan satabilecekleri köy pazarı tarzında yol kenarlarında pazar yerleri oluşturmayı planlıyoruz. Üreticimizin ürettiği ürününü doğrudan pazara, hak ettiği değer üzerinden satmasını istiyoruz. Biz pazara yakınız. 300 kilometrelik çevremizde 26 milyonluk pazara sahibiz. Eğer üretimimiz çok olursa bu pazar bize gelir. Her şeyden azar, azar değil ama azar, azar üreteceğimiz ürünler bile özgün olmalı” dedi.
Vali Şentürk, ayrıca ''245 köye 245 proje'' kapsamında köylerin potansiyeline uygun ürünler üzerinde içi dolu somut çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, Bilecik'i eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, turizmden ekonomiye her alanda daha iyi noktaya taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

BİLECİK

12 Aralık 2019 Perşembe

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