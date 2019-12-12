Kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldular

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Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, 2020 Okul Sporları Kros Yarışmalarında kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldu.

Bilecik Pelitözü göletinde yapılan kros yarışlarında Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kızlar ve erkeklerde takım halinde şampiyonluk kupasını Bozüyük’e getirdi. Okul Müdürü Hamdi Harmancı, “Okul sporları kapsamında düzenlenen il yarışmalarında kız ve erkek takımlarımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

BİLECİK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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