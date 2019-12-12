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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.

İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin olduğu organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi. Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BİLECİK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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