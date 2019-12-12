Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle kullanım ömrünü tamamlayan üst geçidin kaldırılma işlemleri başladı.

İlgili birimlerin teknik analizinden sonra Bilecik Belediyesi Encümen kararı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma ile kullanım ömrünü tamamlayan ayrıca yeni yönetmeliklere de uygun olmadığı anlaşılan üst geçidin, ilerleyen dönemde tehlike oluşturmasını önlemek amacıyla kaldırılması yönünde karar alındı.

Yaklaşık 23 yıl önce kentte yapılan aradan geçen yıllarda kullanım ömrünü tamamlayan ve yeni yönetmeliğe göre kullanılmasının uygun olmadığı ön görülen üst geçidin kaldırılarak, eskiyen görüntüsü ile neden olduğu görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BİLECİK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

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