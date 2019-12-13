Başkan Şahin kışa hazırlık çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgili birim müdürleri ile Bilecik Belediyesi atölye alanında incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediyesi’nin kışa hazırlık çalışmalarını inceleyen Başkan Şahin, hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi’nin bütün birimleri ile Bileciklilere hizmet için her zaman hazır bulunduğunu kaydeden Başkan Şahin, “İlgili başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz ile birlikte Bilecik Belediyesi atölye sahasında incelemelerde bulunduk. Ekiplerimizin kış çalışmaları hakkında bilgi aldık. Bütün birimlerimiz, ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olacak şekilde kış hazırlıklarını tamamladı ve görevleri başında. İlgili birimlerimiz yaklaşık 30 kişilik ekibi yanı sıra 3 kamyon, 3 kepçe, 1 greyder, 1 kar küreme aracı ve 2 adet solüsyon aracı ile birlikte 7/24 saat esasına göre görevlerinin başında” dedi.

BİLECİK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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