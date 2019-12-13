Sağlık personeline “Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi”

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine “Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi” verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin, yapılan bu eğitimlerin personellere faydalı olacağını belirtti. Keskin, “Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla bakanlığımızca yürütülen programlar kapsamında üreme sağlığı cinsel sağlık, gebeliği önleyici yöntem, acil obstetrik bakım, evlilik öncesi danışmanlık, gebe sınıfı eğitimleri ve halk eğitimleri yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgibeceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır. ‘Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi’ düzenlenerek ilimizde görevli 2 aile hekimi uzmanı, 12 aile hekimi, 6 ebe, 7 hemşire ve 2 sağlık memuru olmak üzere toplam 29 sağlık personeli katılarak ‘Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi Sertifikasını’ almaya hak kazanmıştır” dedi.

BİLECİK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.