Hala satılan şırınga çikolatalara zabıta el koydu Esnaf duyarsız, şırınga çikolatalar hala tezgahlarda

Geçtiğimiz günlerde iki çocuğun ölümüne sebep olan şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı satmaya devam eden bakkallar ve okul kantinlerine zabıta denetim yaptı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Zabıta Komiseri Özgür Özmen eşliğinde zabıta ekipleri 4 bir kola ayrılarak geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının boğazına kaçarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ve Umut Bilgi'nin ardından böylesine tahsilsiz bir olayın yaşanmaması için Bilecik'te de taaruza geçtiler. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanamazken, ancak okul çevresindeki bir çok bakkalda şırınga çikolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılırken, ekipler yaklaşık 80 adet şırınga şeklindeki çikolataya el koydu.

BİLECİK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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