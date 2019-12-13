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Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor

İHA

Öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.
2019/2020 eğitim öğretim yılının başlamasından bugüne kadar toplam 135 okul servis aracının denetlendiği belirtildi. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince 2019/2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemeye ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya çalışıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Bu kapsamda okul servis araçları yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacak denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoförün rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir” denildi.
Yapılan denetimlerde servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği kaydedildi.

BİLECİK

13 Aralık 2019 Cuma

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