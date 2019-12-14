Bilecik Belediyesinden baca temizliği uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki unlu mamul üretim yerlerinde baca temizliği hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla birçok konuda denetimlerini sürdüren ekipler bu kez baca temizliği konularında gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaptı. Kentteki 13 ekmek fırını yanı sıra unlu mamul üretim yerlerinde kontrollerini sürdüren ekipler, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle oluşabilecek yangınlara karşı iş yeri sahiplerinin önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

BİLECİK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.