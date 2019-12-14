Mahalle sakinlerinin talepleri yerine getirildi

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin talebi yerine getirildi.

Başta altyapı çalışmaları olmak üzere fiziki anlamda birçok çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım çalışmaları, asfalt yama çalışması ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik Belediyesi Güzel Masa’ya gelen talepleri de yerine getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan alanda istinat duvarı çalışması gerçekleştirilerek, vatandaşların talebi yerine getirilmiş oldu.

Gerçekleştirilen çalışma ile yolun genişliği arttırılarak ve daha güvenli hale getirilirken, mahalle sakinleri de çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

BİLECİK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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