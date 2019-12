3 bin 500 öğrenci 4'er kitap okuyacak "Okuyan Sınıflar" projesi hayata girdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Okuyan Sınıflar" projesi ile 3 bin 500 öğrencinin her biri 4'er kitap okuyacak. Okunan kitaplar sonrası yapılacak olan sınavda öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında oluşturulan "Okuyan Sınıflar" projesi kapsamında 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören 3 bin 500 öğrenci okudukları 4'er kitap sonrası kitaplarla ilgili okumaanlama sınavı yapılacak. 20192020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemde yapılacak sınav sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.



"Medeni bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri de kitap okumaktır"

"Okuyan Sınıflar" projesi hakkında bilgi veren Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ilçelerinde öğrenim gören 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerini kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve çocuklara okumayı sevdirmeyi çalıştıklarını belirtti. Demir, "Bu proje öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil gibi becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında yapılan ve geniş katılımlı olan model projelerden biridir. Projenin ikinci ayağı 20192020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacaktır. Bu süre içerisinde her öğrencimiz 4 kitap okuyacak ve okuduğu kitaptan sınav olarak, anlayarak okuma alışkanlıklarına katkı sağlayacaklardır. Her iki dönemde okunan toplam dört kitap neticesinde öğrencilerimize yapacağımız okumaanlama sınavlarıyla öğrencilerimiz çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir. Medeni bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri de kitap okumaktır. Okuyan insan arayış halindeki insandır. Düşünen, hayal kuran, öğrenen, öğrendiğini sorgulayabilen bir nesil yetiştirme iddiasındayız. Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır. Öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırabilirsek kişilik gelişimlerine de olumlu bir katkıda bulunabiliriz. Küçük yaşlardan itibaren kitap kurtları yetiştirmeyi hedefliyoruz "dedi.

