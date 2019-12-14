AK Parti Osmaneli olağan kongre delege seçimi yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) delege seçimi AK Parti İlçe Teşkilatı binasında gerçekleşti. Yüksek katılımın yoğun olduğu seçimde AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, "AK Parti 7'nci olağan kongremizin delege seçimlerini ilçe binamızda gerçekleştirdik. Yüksek bir katılım ile gerçekleşen delege seçimimiz, AK Parti'nin demokrasi anlayışının ne kadar geliştirdiğinin bir ifadesidir. Osmaneli’mize AK Partimize, tüm dava arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca delege seçimimize iştirak eden üyelerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum" dedi

BİLECİK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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