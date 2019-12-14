Bilecikli Milli sporcu dünya ikincisi oldu 20 yaşındaki Milli sporcu Sezgin Çetin "İlk dünya şampiyonası deneyimimde kendi sıklet ve yaş kategorisinde dünya ikinciliği unvanı almayı başardım"

Bilecikli 20 yaşındaki sporcu Sezgin Çetin, Rusya'nın başkentti Moskova şehrinde düzenlenen Dünya Ekipmansız Powerlinftin Şampiyonasında kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Moskova'da 21 ülkeden bin 145 sporcunun katıldığı ve Türkiye'yi 8 Milli sporcunun temsil ettiği Dünya Ekipmansız Powerlinftin Şampiyonasında 7 sporcu derece alarak, Türkiye'ye madalyaları ile döndüler. Bu sporcular içinde Bilecikli 20 yaşındaki Sezgin Çetin ise 100 kilogram 2023 yaş arasında 3 farklı disiplinle yarışmaya girerken, squat 240 kilo, benchprees 150 kilo, deadlitf 220 kilo ile fullmeeet 610 kiloyla Dünya 2. olarak, gümüş madalya kazandı.

"İlk dünya şampiyonası deneyimimde kendi sıklet ve yaş kategorisinde dünya ikinciliği unvanı almayı başardım"

Yapılan şampiyona hakkında bilgi veren Milli sporcu Sezgin Çetin, Türk bayrağını Rusya'da dalgalandırmanın gururunu yaşadığı belirterek, "Önce güçlenmek ve atletik bir fiziğe sahip olmak için başladığım salonda ağırlık kaldırmaya ve powerlifting disiplini ile ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 3 yıldır powerlifting disiplini ile ilgileniyorum ve Türkiye’de ve farklı ülkelerde ulusal yarışmalara katılıyorum. Bu 3 yıl içerisinde katıldığım yarışmalarda farklı dereceler elde ettim ve bu yıl 21 ülkenin katılımı ile Rusya’da düzenlenen World Raw Powerlifting Championship (Dünya Ekipmansız Powerlifting Şampiyona)’sına katılmaya hak kazandım. İlk dünya şampiyonası deneyimimde kendi sıklet ve yaş kategorisinde dünya ikinciliği unvanı almayı başardım" dedi.

Öte yandan powerlifting disiplini belirli kurallar çerçevesinde sporcuya verilen süre içerisinde belirli hareket mekaniklerinde ağırlıkların kaldırıldığı, Türkiye’de ve dünyada ilgisi günden güne artan bir güç sporu.

BİLECİK 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.