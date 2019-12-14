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Bilecik derbisinin galibi Bilecikspor oldu

İHA

Bilecik'te kenttin iki takımının karşılaştığı ve Bilecik derbisi olarak adlandırılan müsabakayı Bilecikspor farklı kazandı.

Bilecik derbisinin galibi Bilecikspor oldu

Bilecik'te kenttin iki takımının karşılaştığı ve Bilecik derbisi olarak adlandırılan müsabakayı Bilecikspor farklı kazandı.
Bilecik Amatör Lig'in 13'üncü haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya gelen Bilecik GençlerbirliğisporBilecikspor müsabakasının kazananı 30'lık skorla Bilecikspor oldu. Maça iyi başlayan Bilecikspor müsabakanın 18'inci dakikasında Alper Yavaşça'nın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra oyuna iyice ağırlığını koyan Bilecikspor müsabakanın 32'inci dakikasında Mustafa Tuna Kumru'nun golüyle durumu 20'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısına daha kontrollü bir şekilde başlayan Bilecikspor müsabakanın 79'uncu dakikasında Ömer Zorlu'nun golüyle 30 öne geçti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken Bilecik derbisini kazanan Bilecikspor oldu. Bu gol sonrası Bilecik Gençlerbirliğispor oyuncusu İbrahim Nakaş 87. dakikada kırmızı kart gördü. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, Bilecik Gençlerbirliğispor 6 puanda kaldı.
Öte yandan ligde bugün oynanan müsabakalarda Bayırköyspor kendi evinde Gölpazarı Belediyespor'u 21 yenerken, Bozüyük İçköyspor kendi evinde Bozüyük Güneşspor'u 71 yendi.

BİLECİK

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
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