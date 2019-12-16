Metristepe'den Söğüt'e doğa yürüyüşü düzenlendi Yürüyüşe protokol üyeleri ile üniversiteli öğrenciler ve vatandaşlar katıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bilecik doğa yönünden de büyük bir zenginliğe sahip”

Bilecik’in Söğüt İlçe Kaymakamlığı ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Metristepe'den Söğüt ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik belirlenen rotada doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'i eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, turizmden ekonomiye her alanda daha iyi noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile birlikte hafta sonlarında ilin farklı noktalarında doğa yürüyüşüyle, hem doğal güzellikleri ortaya çıkarmak hem turizme katmak hem hareket hem de spor yaparak, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.

“Bilecik, doğa yönünden de büyük bir zenginliğe sahip”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk Bilecik’in doğa yönünden büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Hafta sonları köylerimizi ve ovalarımızı dolaşıyoruz. Böylece doğal imkan ve kabiliyetlerimizi daha yakinen takip edebilme fırsatı buluyoruz. Her köyümüzün ayrı bir güzelliği, ayrı bir zenginliği var. Bilecik, doğa yönünden de büyük bir zenginliğe sahip. Dolaştığımız coğrafyada zengin bitki örtülerini görmek mümkün. Burada doğanın güzelliklerini keşfetmenin yanında hem spor yapıyoruz hem de çevreyi tanıma fırsatı buluyoruz” dedi.

Metristepe Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe, Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, TSO üyeleri, üniversiteli öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, zorlu parkurların da bulunduğu yaklaşık 10 kilometrelik güzergahın ardından Söğüt'te tamamlanan yürüyüşte Vali Şentürk ve beraberindekiler, Hankaya mevkisindeki mesire alanı ile geçmiş yıllarda İpekböcekliği üretiminde faaliyet gösteren ve şuan atıl durumda bulunan tesislerde incelemede bulundu.

BİLECİK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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