Bilecik’te “3. Geleneksel Ev Ortamı Şenliği" düzenlendi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde “3. Geleneksel Ev Ortamı Şenliği” düzenlendi.

Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi’nin Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte ev yapımı yiyecekler sergilenerek öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Okul Müdür Fadıl Ağdağ, “Etkinliğimizin amacı öğrencileri biraz stresten uzaklaştırmak, onları moral ve motivasyon olarak üst düzeye çıkarmak. Bunun için son 3 senedir yapmış olduğumuz bir etkinlik. Çocuklarımız çok mutlu oluyorlar bu kadar ufak dokunuşlarla. Sağ olsunlar Okul Aile birliğimizin yoğun çalışmasıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün amacımız onları motive etmek” şeklinde konuştu.

BİLECİK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.