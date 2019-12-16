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Müdür Yardımcısı Ersoy’dan Başkan Tekin’e ziyaret

İHA

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Ersoy’dan Başkan Tekin’e ziyaret

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan Tekin, “Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy ziyaretimize geldi. İlçemizin çehresinin ilçemize yakışır hale gelmesi için düşündüğümüz projeleri birlikte yerinde inceleme fırsatımız oldu. Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BİLECİK

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:08
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