Yıllar sonra yeniden ipek halı kursu açıldı

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ahmetler köyünde hereke ipek halı kursu açıldı.

Kursun açılışında; Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, köy muhtarı Mustafa Ertekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük halıcı Yusuf Sönmez ve köylüler hazır bulundu

Kursun usta öğreticiliğini yapan Fisun Yaşa; küçük tezgahlarda dokunacak olan tablo ebatlarındaki ipek halıların çok değerli olduğunu, kursiyerlerin gayretli çalışmaları sonucunda, yeni meslek öğrenerek ev ekonomilerine katkıda bulunacaklarını, bu işi geliştirenlerin ise evlerinde bu halıların daha büyüklerini dokuyarak, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklarını söyledi.

Halıcı Yusuf Sönmez ise; Pazaryeri’nde, ipek halıcılığı geliştirmek istediklerini, ilginin artması sonucunda ipeğin de burada üretilebileceğini belirtti.

15 kadının katıldığı halı kursu, köy konağında haftada 4 gün süreyle çalışmalarına devam edecek.

BİLECİK 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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