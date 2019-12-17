Bilecik’te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi istikametine seyir halinde olan Kadri Ceylan idaresindeki 26 ABZ 226 plakalı otomobil ile Hürriyet Mahallesinden Çarşı istikametine gitmekte olan Bahar Atalan yönetimindeki 11 AAK 010 plakalı otomobil, Bilecik İl Özel İdare Kavşağında yer alan ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 ABZ 226 plakalı otomobilde bulunan Muhammed Seçen ile 11 AAK 010 plakalı otomobil şoförü ile yolcu olarak bulunan Necla Atalan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalı araçların çekilmesi ile yol normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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