Sağlık seminerleri sona erdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri “Stres Yönetimi ve Stresle Başaçıkma” konferansıyla sona erdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Sosyal Çalışmacı Devim Yılmaz Anıl’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte çalışan ve öğrencilere stres yönetimi ve başaçıkma yöntemleri anlatıldı.

Sosyal Çalışmacı Devim Yılmaz Anıl, bıkkınlık ve stres gibi sorunların son günlerde çok karşılaşılan problemler olduğunu ve bu sıkıntılarla nasıl başaçıkılabileceğine dair yöntemlerin olduğunu söyledi. Ardından Başaçıkma yöntemlerini sıralayarak tek tek açıklayan Anıl, stresin ileriki aşamasının daha sıkıntılı bir durum olan tükenmişlik duygusu olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte, stres anındaki insanın fiziksel, psikolojik, davranışsal tepkileri, bu tepkilerin nasıl kontrol altında tutulabileceği, stresin kontrol altına alınmasında kişilerarası iletişimin önemi, farklı davranış kalıplarının öğrenilmesi gibi konular hakkında detaylı anlatımlar yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu program öğrencilerin kaygı duyduğu konu ve sorulara ilişkin verilen cevaplarla sona erdi.

BİLECİK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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