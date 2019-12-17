Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona erdi Ligin ilk yarısını 1308 Osmaneli Belediyespor lider bitirdi

Bilecik 1. Amatör Lig 20192020 futbol sezonunun ilk yarısı geride kalırken, ilk yarıyı 1308 Osmaneli Belediyespor lider bitirdi.

Bilecik 1. Amatör Lig 20192020 futbol sezonunun ilk yarısı 13 haftada oynanan müsabakalar sonrası geride kalırken, ligin ilk sırasında 34 puanlı 1308 Osmaneli Belediyespor, 33 puanlı Bayırköyspor, 33 puanlı İçköyspor ve 30 puanlı Bilecikspor tamamladı. Ligin ilk yarısında en fazla golü 51 golle Bilecikspor bulurken, kalesinde gördüğü 7 golle en az ol yiyen takım ise lider 1308 Osmaneli Belediyespor oldu. Lige şampiyonluk parolası ile Bilecikspor rakiplerine karşı aldığı 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluştururken, ligin en aldığı aldığı 1 puanla Güneşspor yer aldı. Ligin ilk yarısında mağlubiyet alamayan takım kalmazken, 13 takımlı ligde 78 takım beraberlik ile tanışamadı. Ligde en çok golü yiyen takım 68 golle Güneşspor olurken, ligin en iyi averajı +42 ile Bilecikspor elde etti.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig 20192020 futbol sezonunun ikinci yarısı 1112 Ocak 2020 günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

BİLECİK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:08

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