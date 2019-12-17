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45 yıl sonra gelen anlamlı ödül

İHA

45 yıl sonra gelen anlamlı ödül

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan gazilere 45 yıl sonra ‘Milli Mücadele Madalyası ve beratı’ gönderildi.
Pazaryeri Kaymakamlığında düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Gazi Yusuf Turhem, ile vefat eden gazi Hasan Kutlu’nun eşi Emine Kutlu ve gazi Alaattin Avcıoğlu’nun eşi Emine Avcıoğlu’na madalyalarını takdim etti.

BİLECİK

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:08
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