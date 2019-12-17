Pazaryeri’nde Yerli Malı Haftası kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki okullarda “Yerli Malı Haftası” kutlandı.

Pazaryeri’nde öğrencilerin yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için yapılan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yerli Malı Haftası öğrencilerin velileri tarafından hazırladığı yiyecekleri paylaşılarak kutlanırken, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler.

BİLECİK 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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